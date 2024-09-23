В ТюмГУ усовершенствовали программное устройство для работы с информацией

Статья «Логическое устройство на основе кросс-бара мемристор-диод и периферии КМОП в качестве маршрутизатора спайков для аппаратной нейронной сети» Александра Бусыгина, Сергея Удовиченко, Александра Писарева и других вышла в Integration, the VLSI Journal.
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