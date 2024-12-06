Экономист Динец: при оплате покупок через QR-код не начисляется кешбэк

Покупателей в магазинах стали все чаще просить оплатить покупку через QR-код. Но такой способ оплаты невыгоден тем, кто рассчитывает получить кешбэк, предупредила в разговоре с агентством «Прайм» заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Экономического факультета РУДН Дарья Динец.