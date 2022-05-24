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«Спецоперация Z»: «прыгающие ведьмы» в Бабьем Яру

«Спецоперация Z»: «прыгающие ведьмы» в Бабьем Яру

Украина превратилась в самую заминированную страну мира. Избавить ее от этой беды не получится даже до конца 21-го века Сергей Ищенко На фото: российские саперы во время очистки местности от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района, Харьковская область (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Один из важнейших побочных итогов продолжающейся «спецоперации Z»: по данным Министерства внутренних дел Украины, уже на сегодня для возвращения к нормальной жизни разминировать предстоит порядка 300 тысяч квадратных километров территории этой страны.

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