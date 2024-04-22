Первые кастинги голливудских суперзвезд: такими вы их никогда не видели!

С нами не соскучишься!

Стать звездой – нелегкое дело. Даже самые яркие суперзвезды Голливуда прежде, чем достигнуть своего нынешнего статуса, проходили через сотни кастингов, фотопроб и съемок для малоизвестных журналов, чтобы привлечь внимание известных агентств.