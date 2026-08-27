МАГАТЭ призвало Трампа и Ким Чен Ына к личной встрече в 2023

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул важность встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированной на 2023 год, подчеркивая значимость дипломатического рукопожатия.
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