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Эксперт по рынку труда: Воронеж проигрывает битву за рабочих Уралу

Эксперт по рынку труда: Воронеж проигрывает битву за рабочих Уралу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа, ФедералПресс. Водители спецтехники в Воронежской области могут зарабатывать до 300 тысяч рублей – это вдвое больше, чем предлагают на Урале (до 150 тысяч).

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