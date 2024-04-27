Мастер-класс по живописи маслом «Лебеди»

Начинающих живописцев ждёт увлекательное погружение в мир изобразительного искусства. Наставник познакомит гостей с особенностями масляных красок, обучит полезным художественным приёмам, поделится необходимыми теоретическими знаниями и поможет сделать первые уверенные шаги в живописи.
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