Подставили братское плечо: Песков поблагодарил Белоруссию за оперативные поставки топлива

Белоруссия поставляет топливо в Россию на максимально возможном уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли Владимир Путин и Александр Лукашенко увеличение поставок.