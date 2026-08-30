Подставили братское плечо: Песков поблагодарил Белоруссию за оперативные поставки топлива

Белоруссия поставляет топливо в Россию на максимально возможном уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли Владимир Путин и Александр Лукашенко увеличение поставок.
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