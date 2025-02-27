Рубль на миллиарды: названо одно из условий возвращения Renault в Россию.

Французская Renault не сможет вернуть свою долю в «АвтоВАЗе» по цене ее продажи — за один рубль. Для этого придется возмещать все инвестиции, вложенные концерном за годы отсутствия, которые к концу 2025 года суммарно достигнут 112,5 млрд рублей, сообщил журналистам президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.