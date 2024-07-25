Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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8 способов применения ненужного шампуня в быту

8 способов применения ненужного шампуня в быту

Найти шампунь, идеально подходящий конкретно вашим волосам, бывает очень трудно. Пока наступит этот момент, можно перепробовать десятки различных средств! Но что делать с теми, которые сушат вашу кожу или делают волосы пушистыми? Ну уж точно не выбрасывать — вот вам несколько советов, как можно использовать шампунь не по назначению.

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