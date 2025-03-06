Едет ревизор: зачем в отели и рестораны направят батальон тайных аудиторов

В 2025 году число тайных проверок ресторанов и отелей возрастет на 40%. Этим займутся сотни аудиторов Федерации ревизоров гостеприимства России (Ферего), которая была создана при поддержке Общественной палаты РФ.
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