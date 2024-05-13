ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мне звонят мамины соседи, потому что она придумала про меня невесть что

Мне звонят мамины соседи, потому что она придумала про меня невесть что

Мама всем рассказывает, что я выросла неблагодарной и эгоистичной. Мол, она меня такой не растила, а получилось - не пойми что! Я хорошо помню свое детство.

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Комментарии
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Майя Maja
Родителей не выбирают. Несчастная жизнь, бестолковая, приземленная... Ничего не попишешь. Дочке только мудрости пожелать остается и терпения. И правильно охранять мальчика от такого жуткого опыта надо! А кадр из фильма &quot;Похороните меня за плинтусом&quot; прям к теме(( Я когда прочитала эту книгу Павла Санаева я была просто шокирована! Не зря ее номинировали на Букеровскую премию. Книга бомба впрочем как и фильм! Книга буквально взорвала отечественный книжный рынок и обрела не просто культовый, но - легендарный статус! Повесть, в которой тема взросления будто переворачивается с ног на голову и обретает черты сюрреалистического юмора! Книга, в которой гомерически смешно и изощренно зло пародируется сама идея счастливого детства. Чуткий и умный Санаев все правильно понял. Оттого ценность его повести возрастает, и ей гарантировано место в истории русской литературы. &quot;Похороните меня за плинтусом&quot; - автобиографическая повесть Павла Санаева, впервые вышедшая в 1995 году. В 2009 году книга была экранизирована режиссером Сергеем Снежкиным.Прототипы персонажей - известные всем реальные люди: Отчим - Ролан Быков, Мать - Елена Санаева, Дедушка - Всеволод Санаев, Бабушка - Лидия Санаева и Саша Савельев - сам Павел Санаев.
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