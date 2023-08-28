Много свидетельств того, что российское руководство всерьез взялось за зачистку российского политического пространства от так называемых либералов.
Мутанты
Комментарии
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ВС
Василий Садайло
А как же быть с либералом Медведевым Д. А. или его можно не гнать он уже перекрасился, надолго ли?
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8 час.
А
Александр
А мутанты из ЕЦ? Или это мы и есть?
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6 час.
И
ИгорьОвчаренко
Эта прослойка из картавых, кучерявых, носатых и перхатых.Как они надоели всем. Продажная свора.
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4 час.
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