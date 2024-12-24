📈Волгоградская область заняла 29-е место в итоговом рейтинге регионов России за 2024 год В исследовании участвовали все 85 субъектов страны.
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📈Волгоградская область заняла 29-е место в итоговом рейтинге регионов России за 2024 год В исследовании участвовали все 85 субъектов страны.