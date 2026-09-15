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Мировое обозрение

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Бежать или биться: нейробиологи выявили две области мозга, которые принимают окончательное решение

Бежать или биться: нейробиологи выявили две области мозга, которые принимают окончательное решение

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили конкретный участок мозга, где рождается окончательное решение — рискнуть или отступить.

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