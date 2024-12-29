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На борту упавшего в Южной Корее самолета нашли выживших

На борту упавшего в Южной Корее самолета нашли выживших

Двух человек эвакуировали с борта упавшего в Южной Корее самолета. Об этом сообщило агентство news1. «Пожарные спасли двух человек, а число подтвержденных смертей на данный момент оценивается в 28», — говорится в сообщении.

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