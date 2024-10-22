Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Целовальников
    Такие выходки мигрантов, не просто хулиганство! Это один из методов разорвать Россию на куски и стать в них ХОЗЯЕВЫМИ!!!Сломал дверь: гос...
  • Игорь Кузнецов
    Не следует себя превозносить выше всех - это гордыня. Я учил экономико-математическим методам, меня тоже учили, не зн...Что происходит в ...
  • Юрий Баканов
    Cкоро они потребуют вообще все двери в подъезды снять. Это ущемляет их национальную гордость.Сломал дверь: гос...

Почему мы не можем себе позволить вести себя так, как Украина?

Почему мы не можем себе позволить вести себя так, как Украина?

Сейчас  с  утра  изучила  в  тележеньке  очень  интересные  размышления, частично  отвечающие  на  вопрос, почему     у  нас  нет такого патриотизма, как у  хохлов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Автор слишком &quot;глубоко&quot;  копает с причинами &quot;почему мы не можем себе позволить вести себя так, как Украина&quot;.  А все гораздо проще. Наша Власть не считает УЖАСОМ свои потери на фронте, мы ведь даже не слышим от нее цифр этих потерь. Может это и правильно, но глаза то у всех открыты и мы видим сколько новых солдатских могил появилось по всей стране.  Это все к тому что &quot;джентльменская&quot; война с хохлами, когда те &quot;работают по площадям, а мы бьем точечно - НИКЕМ не будет оценена. Наши люди - и военные и гражданские гибнут от желания Кремля воевать &quot;в белых перчатках&quot;. Да, мы конечно победим. У меня нет сомнений. Но цена этой победы будет высока. Хотя могла бы быть кратно меньше. Просто наша Власть должна ценить жизни ИМЕННО своих граждан выше, чем жизни хохлов, и не обращать внимание на вопли правозащитников с Запада. Но, видимо, в Кремле считают иначе.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх