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Василий Васильев

Автор слишком "глубоко" копает с причинами "почему мы не можем себе позволить вести себя так, как Украина". А все гораздо проще. Наша Власть не считает УЖАСОМ свои потери на фронте, мы ведь даже не слышим от нее цифр этих потерь. Может это и правильно, но глаза то у всех открыты и мы видим сколько новых солдатских могил появилось по всей стране. Это все к тому что "джентльменская" война с хохлами, когда те "работают по площадям, а мы бьем точечно - НИКЕМ не будет оценена. Наши люди - и военные и гражданские гибнут от желания Кремля воевать "в белых перчатках". Да, мы конечно победим. У меня нет сомнений. Но цена этой победы будет высока. Хотя могла бы быть кратно меньше. Просто наша Власть должна ценить жизни ИМЕННО своих граждан выше, чем жизни хохлов, и не обращать внимание на вопли правозащитников с Запада. Но, видимо, в Кремле считают иначе.