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Porsche сократит ещё 4,1 тысячи рабочих мест — всего «под нож» пойдут 9 тысяч

Porsche сократит ещё 4,1 тысячи рабочих мест — всего «под нож» пойдут 9 тысяч

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen, в состав которого входит Porsche, планирует новую волну сокращений — около 4,1 тысячи рабочих мест на заводах марки.

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