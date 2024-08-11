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«Отчаянно хотел жить»: Поддубный дал первое интервью после тяжёлого ранения в Курской области

Военкор Поддубный рассказал, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине В своём первом интервью после ранения в Курской области военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине.

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