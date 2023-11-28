Астраханцы увидят легендарный балет «Спартак»

Местные жители увидят его в постановке белорусской труппы. 8 и 9 декабря на сцене Театра опера и балета выступят звезды Большого театра Республики Беларусь, которые покажут легендарный балет Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Валентина Елизарьева.
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