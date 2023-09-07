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Западные эксперты считают, что власти США не могут себе позволить признать провал украинского контрнаступления

Западные эксперты считают, что власти США не могут себе позволить признать провал украинского контрнаступления

Накануне находящийся с визитом в Киеве Энтони Блинкен, глава Госдепа США, назвал длящееся четвёртый месяц украинское контрнаступление «успешным».

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