Марочко: армия РФ сформировала несколько огневых мешков для ВСУ у Красноармейска

ЛУГАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе ожесточенных боев сформировали несколько огневых мешков для подразделений ВСУ у Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики.
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