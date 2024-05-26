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2 подписчика
Әбиләр гел әйтеп киләләр иде, төнлә берүзең генә мунча кермә дип

Әбиләр гел әйтеп киләләр иде, төнлә берүзең генә мунча кермә дип. Мунча керәсең килсә, көндез, кич кер, төнлә кермә диләр.

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