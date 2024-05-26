Әбиләр гел әйтеп киләләр иде, төнлә берүзең генә мунча кермә дип. Мунча керәсең килсә, көндез, кич кер, төнлә кермә диләр.
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Әбиләр гел әйтеп киләләр иде, төнлә берүзең генә мунча кермә дип. Мунча керәсең килсә, көндез, кич кер, төнлә кермә диләр.