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Царьград

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Bloomberg: Хорватия увеличит мощности СПГ-терминала на 30% к 2027 году

Bloomberg: Хорватия увеличит мощности СПГ-терминала на 30% к 2027 году

Хорватия планирует увеличить пропускную способность СПГ-терминала на Крке на 30% к 2027 году. Управляющий директор LNG Croatia Иван Фугаш отметил, что расширение усилит энергетическую безопасность региона и поможет Украине.

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