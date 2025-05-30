ФИФА начала расследование обстоятельств назначения Анчелотти в сборную Бразилии. Представитель тренера действовал без лицензии агента

Бразильская федерация футбола уже получила официальное письмо о начале расследования. Международная федерация футбола считает, что в процессе заключения контракта могли быть нарушены правила деятельности футбольных агентов.
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