Уголовное дело возбудили в отношении экс-мэра Владивостока Гуменюка

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, подозреваемого во взяточничестве, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.
ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, подозреваемого во взяточничестве, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.
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