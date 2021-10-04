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Уголовное дело возбудили в отношении экс-мэра Владивостока Гуменюка

Уголовное дело возбудили в отношении экс-мэра Владивостока Гуменюка

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, подозреваемого во взяточничестве, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

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