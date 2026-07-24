Концерт "Вивальди. Времена года" состоится в Петербурге

В темноте концертного зала "Колизей" среди свечей прозвучат всемирно известные произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского, Брамса, Бизе, Массне и других великих композиторов в исполнении оркестра Olympic Orchestra (6+), где над сценой на экране будут спроецированы живые и красочные картины на воде.