Концерт "Вивальди. Времена года" состоится в Петербурге

В темноте концертного зала "Колизей" среди свечей прозвучат всемирно известные произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского, Брамса, Бизе, Массне и других великих композиторов в исполнении оркестра Olympic Orchestra (6+), где над сценой на экране будут спроецированы живые и красочные картины на воде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии