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Концерт "Вивальди. Времена года" состоится в Петербурге

Концерт "Вивальди. Времена года" состоится в Петербурге

В темноте концертного зала  "Колизей" среди свечей прозвучат всемирно известные произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского, Брамса, Бизе, Массне и других великих композиторов в исполнении оркестра Olympic Orchestra (6+), где над сценой на экране будут спроецированы живые и красочные картины на воде.

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