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Север Пресс

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Сомнолог Бузунов: сбитый режим и расстройства психики мешают хорошо высыпаться

Сомнолог Бузунов: сбитый режим и расстройства психики мешают хорошо высыпаться

Человек может чувствовать себя разбитым даже после 7–8 часов сна, и причиной этому могут стать сразу несколько факторов.

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