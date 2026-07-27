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В парке «Зарядье» пройдет «Театральная неделя» в рамках фестиваля «Россия-Театр-Общество

В парке «Зарядье» пройдет «Театральная неделя» в рамках фестиваля «Россия-Театр-Общество

В Москве с 1 по 9 августа в парке «Зарядье» пройдет фестивальная программа «Театральная неделя». Она организована в рамках Всероссийского марафона-фестиваля театров «Россия-Театр-Общество», который посвящен 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

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