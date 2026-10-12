«Бурановские бабушки» поделились секретом своей энергии и молодости

Легендарная группа «Бурановские бабушки» в эти выходные побывала в Нижнем Новгороде. Это были не обычные гастроли – «бабушки» открывали всероссийский фестиваль-конкурс для детей «Хрустальные звездочки» и отжигали совершенно «не по-пенсионерски».