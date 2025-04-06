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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннис Адетокумбо (36+15+10) принес победу «Милуоки» во встрече с «Майами»

За 43 минуты на паркете Адетокумбо набрал 36 очков, попав 13 из 21 броска с игры, 0 из 1 из-за дуги и 10 из 14 штрафных, а также 15 подборов и 10 передач при 3 потерях.

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