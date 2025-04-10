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Царьград

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Омич привез из Таиланда высушенную голову крокодила, не зная о запрете

Омич привез из Таиланда высушенную голову крокодила, не зная о запрете

В аэропорту Омска обнаружена высушенная голова крокодила в багаже пассажира из Таиланда. Омич заявил, что "сувенир" для личной коллекции.

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