Иран сможет бесконтрольно экспортировать ракеты. Как это повлияет на войну в Украине?

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Павел Аксенов Должность, Русская служба Би-би-си Москва и Тегеран могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет после того, как истечет срок эмбарго на экспорт ракетных технологий, наложенного на Иран резолюцией Совета безопасности ООН номер 2231.
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