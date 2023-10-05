Иран сможет бесконтрольно экспортировать ракеты. Как это повлияет на войну в Украине?

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Павел Аксенов Должность, Русская служба Би-би-си Москва и Тегеран могут заключить соглашение о продаже беспилотников и ракет после того, как истечет срок эмбарго на экспорт ракетных технологий, наложенного на Иран резолюцией Совета безопасности ООН номер 2231.