Татьяна Монтян: ТЦКшники в опасности: два смертельных инцидента за день

В Украине — сразу два смертельных инцидента с ТЦКшниками. В Пирятине Полтавской области мужик в камуфляже застрелил из охотничьего ружья ТЦКшника, конвоировавшего могилизованных в учебку, и сбежал с места происшествия с одним из могилизованных.