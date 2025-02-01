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Татьяна Монтян: ТЦКшники в опасности: два смертельных инцидента за день

Татьяна Монтян: ТЦКшники в опасности: два смертельных инцидента за день

В Украине — сразу два смертельных инцидента с ТЦКшниками. В Пирятине Полтавской области мужик в камуфляже застрелил из охотничьего ружья ТЦКшника, конвоировавшего могилизованных в учебку, и сбежал с места происшествия с одним из могилизованных.

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