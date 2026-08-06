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Ради 6-летия дочери: Павел Табаков и Софья Синицына воссоединились на семейном празднике

Ради 6-летия дочери: Павел Табаков и Софья Синицына воссоединились на семейном празднике

Актеры Павел Табаков и Софья Синицына, которые уже давно не живут вместе, воссоединились ради важного семейного события.

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