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5 блюд, которые вкуснее всего получаются из моркови

5 блюд, которые вкуснее всего получаются из моркови

Среди ингредиентов на кухне, которые часто недооценивают, стоит упомянуть именно морковь. Это не только овощ, который можно добавить в супы и овощные гарниры, но ещё и полноценный компонент, с помощью которого можно приготовить пять вкуснейших блюд.

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