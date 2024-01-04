5 блюд, которые вкуснее всего получаются из моркови

Среди ингредиентов на кухне, которые часто недооценивают, стоит упомянуть именно морковь. Это не только овощ, который можно добавить в супы и овощные гарниры, но ещё и полноценный компонент, с помощью которого можно приготовить пять вкуснейших блюд.