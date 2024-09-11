ТАСС: Подозреваемые по делу о военных сухпайках могут скрываться от следствия

В материалах уголовного дела по факту особо крупной растраты, связанной с делом сухпайков для нужд ВС РФ указано, что неустановленные подозреваемые могут скрываться от правоохранительных органов за границей.
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