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ТАСС: Подозреваемые по делу о военных сухпайках могут скрываться от следствия

ТАСС: Подозреваемые по делу о военных сухпайках могут скрываться от следствия

В материалах уголовного дела по факту особо крупной растраты, связанной с делом сухпайков для нужд ВС РФ указано, что неустановленные подозреваемые могут скрываться от правоохранительных органов за границей.

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