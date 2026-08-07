Финский профессор назвал военным преступлением удары ВСУ по Wildberries

Множественные удары по объектам Wildberries являются военным преступлением, пока не предъявлены доказательства их использования в военных целях, заявил специалист в области международного права Мартти Коскенниеми, 7 августа сообщает Yle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии