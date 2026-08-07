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Финский профессор назвал военным преступлением удары ВСУ по Wildberries

Финский профессор назвал военным преступлением удары ВСУ по Wildberries

Множественные удары по объектам Wildberries являются военным преступлением, пока не предъявлены доказательства их использования в военных целях, заявил специалист в области международного права Мартти Коскенниеми, 7 августа сообщает Yle.

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