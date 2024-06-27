Петербуржцам показали, как будут перекрыты улицы в день «Алых парусов»

Жителям города посоветовали заранее свериться со схемой В центре Петербурга действуют масштабные ограничения движения из-за проведения праздника выпускников «Алые паруса» и международного марафона «Белые ночи».
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