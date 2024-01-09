Власти Сочи стараются привлечь врачей в город

В прошлом году медикам в 2 раза увеличили компенсацию за арендованное жильё.Начальник управления социальной политики администрации города Александр Митников заявил, что увеличенной компенсацией (с 10 тыс.
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