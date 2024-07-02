Мать с дочерью «инвестировали» в мошенническую фирму почти 2 млн рублей

60-летняя ямальчанка и ее 28-летняя дочь «инвестировали» в мошенническую фирму почти 2 млн рублей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления МВД РФ по ЯНАО, 28 июня в ОМВД России «Пуровский» обратились две потерпевшие с заявлением о дистанционном мошенничестве.