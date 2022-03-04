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Ди Джей Огастин дебютировал за «Лейкерс» в матче с «Клипперс»

Разыгрывающий Ди Джей Огастин в четверг дебютировал в составе «Лейкерс». В матче с «Клипперс» (111:132) Огастин набрал 3 очка (1 из 4 с игры), 6 передач и 3 перехвата за 22 минуты.

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