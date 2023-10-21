Правительство отказало в поддержке законопроекта об увеличении отпуска пенсионеров: почему

Предлагалось увеличить отпуск работающим пенсионерам и предпенсионерам на семь дней.Правительство отказало в поддержке законопроекта об увеличении отпуска работающих пенсионеров на семь дней, сообщают «Известия».
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