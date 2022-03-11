Данияр Елеусинов вошел в ТОП-15 рейтинга IBF

Международная боксерская федерация (IBF) выпустила обновленную версию рейтинга представителей всех весовых категорий В полусредней категории Данияр Елеусинов вошел в рейтинг под 15-м номером.

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