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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мы можем постоять за себя». Джимми Батлер обратился к Келли Убре, который нанес ему травму

Звездный форвард «Хит» получил травму правого колена в первой четверти матча плей-ин «Филадельфия» – «Майами» в среду, когда игрок «76-х» Келли Убре попался на его обманное движение и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота.

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