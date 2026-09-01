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AntennaDaily

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COS придумал новую It-bag — и она стоит меньше €200

COS придумал новую It-bag — и она стоит меньше €200

Забудьте всё, что вы знали о статусных сумках. Осенью 2026 адепты хотят не логотипы, не золотые цепочки и даже не очередную «архивную» модель.

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