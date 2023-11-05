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Российские снайперы в зоне СВО перешли на работу тройками

Российские снайперы в зоне СВО перешли на работу тройками

Российские снайперы в зоне СВО перешли на работу тройками, а не двойками, как было раньше. Как пояснил снайпер-инструктор одного из подразделений, причиной этого стало большое количество украинских беспилотников.

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