Российские снайперы в зоне СВО перешли на работу тройками, а не двойками, как было раньше. Как пояснил снайпер-инструктор одного из подразделений, причиной этого стало большое количество украинских беспилотников.
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