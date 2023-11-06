«Нет ненависти и вражде». Сотрудники ЦПЭ МВД по РСО-Алания провели профилактическое мероприятие для юных спортсменов

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» сотрудниками ЦПЭ МВД по РСО-Алания во взаимодействии со инспекторами ПДН провели профилактическое мероприятие в спортивном комплексе им.
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