Почему многие девушки не ценят хороших парней? Мнение психолога

Истории про то, как девушка отвергла достойного и адекватного парня, а потом связалась с предателем и лжецом, который бросил её в трудную минуту, ушёл в туман после известий о беременности и теперь скрывается от алиментов, пруд пруди.
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