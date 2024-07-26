Советник патриарха Балашов: мятежный монастырь Эсфигмен могут взять штурмом

Патриарх Константинопольский Варфоломей не собирается останавливаться перед тем, чтобы использовать свои связи с Государственным департаментом Соединенных Штатов, чтобы захватить монастырь Эсфигмен на священной горе Афон с помощью силовых структур.
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